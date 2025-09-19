JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ahli Waris Suwandi Terima Santunan Rp 15 Juta, Sekda Bali Berkomitmen

Ahli Waris Suwandi Terima Santunan Rp 15 Juta, Sekda Bali Berkomitmen

Jumat, 19 September 2025 – 13:15 WIB
Ahli Waris Suwandi Terima Santunan Rp 15 Juta, Sekda Bali Berkomitmen - JPNN.com Bali
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyerahkan santunan kepada ahli waris Suwandi, korban banjir, di Kantor BPBD Bali, Jumat (19/9). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyerahkan santunan kepada korban banjir di Kantor BPBD Bali, Jumat (19/9).

Penyerahan santunan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan solidaritas pemerintah terhadap korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali pada Rabu (10/9) lalu.

Santunan ini diberikan sebagai bagian dari upaya Pemprov Bali dalam memberikan dukungan kepada keluarga korban yang terdampak, termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat banjir.

Baca Juga:

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan turut berbelasungkawa.

Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra, Jumat (19/9).

Bantuan berupa santunan sebesar Rp 15 juta diserahkan kepada Doa Miftah Ul Suwandi, ahli waris dari almarhum Suwandi.

Baca Juga:

Doa, yang ditemani kakaknya, Bayu Candra Permana, menuturkan bahwa ayahnya terseret arus pada 10 September lalu di Perumahan Griya Selaras pada dini hari.

Korban ditemukan pada hari keenam, yakni 16 September.

Bantuan berupa santunan sebesar Rp 15 juta diserahkan kepada Doa Miftah Ul Suwandi, ahli waris dari almarhum Suwandi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir Korban Banjir ahli waris santunan bpbd bali sekda bali Sekda Bali Dewa Made Indra pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hasil Imbang Kontra Persija Jadi Modal Apik Melawan PSIM, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Hasil Imbang Kontra Persija Jadi Modal Apik Melawan PSIM, Jo Jansen Merespons

  2. Johnny Jansen Sebut PSIM Penuh Kejutan, Hasil Uji Coba tak Jadi Ukuran - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sebut PSIM Penuh Kejutan, Hasil Uji Coba tak Jadi Ukuran

  3. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU