Ahli Waris Suwandi Terima Santunan Rp 15 Juta, Sekda Bali Berkomitmen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyerahkan santunan kepada korban banjir di Kantor BPBD Bali, Jumat (19/9).

Penyerahan santunan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan solidaritas pemerintah terhadap korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali pada Rabu (10/9) lalu.

Santunan ini diberikan sebagai bagian dari upaya Pemprov Bali dalam memberikan dukungan kepada keluarga korban yang terdampak, termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat banjir.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan turut berbelasungkawa.

Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra, Jumat (19/9).

Bantuan berupa santunan sebesar Rp 15 juta diserahkan kepada Doa Miftah Ul Suwandi, ahli waris dari almarhum Suwandi.

Doa, yang ditemani kakaknya, Bayu Candra Permana, menuturkan bahwa ayahnya terseret arus pada 10 September lalu di Perumahan Griya Selaras pada dini hari.

Korban ditemukan pada hari keenam, yakni 16 September.