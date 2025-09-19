JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BWS Bali Penida Normalisasi 6 Sungai Pascabanjir, Tukad Badung Jadi Prioritas

BWS Bali Penida Normalisasi 6 Sungai Pascabanjir, Tukad Badung Jadi Prioritas

Jumat, 19 September 2025 – 12:48 WIB
BWS Bali Penida Normalisasi 6 Sungai Pascabanjir, Tukad Badung Jadi Prioritas - JPNN.com Bali
Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melakukan normalisasi Sungai di Pulau Dewata untuk mencegah banjir besar terulang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melakukan normalisasi Sungai di Pulau Dewata untuk mencegah banjir besar terulang.

Enam sungai itu, di antaranya Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Ayung, dan Tukad Unda.

Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan Gubernur Wayan Koster sudah mengajukan permohonan normalisasi dan mendapat respons positif Menteri PU.

Baca Juga:

Saat ini tinggal menunggu anggaran normalisasi.

“Kami identifikasi titik-titik yang benar-benar urgen dilakukan normalisasi, salah satunya di Waduk Muara (aliran Tukad Badung) ada sedimentasi di sana yang cukup besar," kata Gunawan Suntoro dilansir dari Antara.

BWS Bali Penida melihat ketebalan yang terjadi di muaranya Tukad Badung itu mencapai 270 ribu meter kubik.

Baca Juga:

Untuk biaya normalisasi diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar.

"Kami agak kesulitan kalau harus sekaligus.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida berencana melakukan normalisasi Sungai di Pulau Dewata untuk mencegah banjir besar terulang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BBWS Bali Penida Normalisasi Sungai Bali banjir tukad badung Tukad Mati tukad ayung Tukad Unda Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

  2. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  3. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU