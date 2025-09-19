BWS Bali Penida Normalisasi 6 Sungai Pascabanjir, Tukad Badung Jadi Prioritas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melakukan normalisasi Sungai di Pulau Dewata untuk mencegah banjir besar terulang.

Enam sungai itu, di antaranya Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Ayung, dan Tukad Unda.

Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan Gubernur Wayan Koster sudah mengajukan permohonan normalisasi dan mendapat respons positif Menteri PU.

Saat ini tinggal menunggu anggaran normalisasi.

“Kami identifikasi titik-titik yang benar-benar urgen dilakukan normalisasi, salah satunya di Waduk Muara (aliran Tukad Badung) ada sedimentasi di sana yang cukup besar," kata Gunawan Suntoro dilansir dari Antara.

BWS Bali Penida melihat ketebalan yang terjadi di muaranya Tukad Badung itu mencapai 270 ribu meter kubik.

Untuk biaya normalisasi diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar.

"Kami agak kesulitan kalau harus sekaligus.