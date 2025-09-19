JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Curhat ASN di Bali Setelah Gubernur Koster Minta Donasi untuk Korban Banjir

Curhat ASN di Bali Setelah Gubernur Koster Minta Donasi untuk Korban Banjir

Jumat, 19 September 2025 – 07:49 WIB
Curhat ASN di Bali Setelah Gubernur Koster Minta Donasi untuk Korban Banjir - JPNN.com Bali
Korban banjir saat berkeluh kesah dengan Gubernur Bali Wayan Koster kemarin sebelum penyerahan bantuan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan donasi banjir bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah di Bali menjadi bahan pergunjingan setelah pesan dari Gubernur Koster diunggah di media sosial.

Banyak yang tidak setuju lantaran ada tarif yang diatur tanpa surat keputusan resmi.

Para ASN merasa terbebani, tetapi tidak berani menolak perintah Gubernur Koster.

Baca Juga:

Mereka hanya bisa mengeluh sambil berbisik. Benarkah?

Direktur RSUD Bali Mandara I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya mengatakan jajarannya tak masalah dengan pengumpulan donasi ini.

“Tidak ada yang merasa terbebani, malahan bahu-membahu ingin membantu,” kata I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, di RSUD Bali Mandara, pegawai PPPK dipatok donasi Rp 150 ribu dan tertinggi Direktur Rumah Sakit Rp 2 juta.

“Kami di RSBM sangat mendukung gagasan Bapak Gubernur terkait kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Kebijakan donasi banjir bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah di Bali menjadi bahan pergunjingan setelah pesan gubernur beredar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ASN donasi banjir donasi banjir Koster donasi korban banjir gubernur koster pemprov bali RSUD Bali Mandara Sekda Bali Dewa Made Indra

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

  2. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  3. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU