JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Respons Tudingan ASN Wajib Donasi Banjir, Wajar untuk yang Berpangkat

Koster Respons Tudingan ASN Wajib Donasi Banjir, Wajar untuk yang Berpangkat

Jumat, 19 September 2025 – 07:28 WIB
Koster Respons Tudingan ASN Wajib Donasi Banjir, Wajar untuk yang Berpangkat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan untuk ahli wakil korban banjir di Bali kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster risih dengan tudingan banyak pihak buntut kewajiban donasi banjir untuk para pegawai, mulai dari gubernur, sekda, kepala dinas, guru hingga PPPK yang heboh di media sosial.

Koster memastikan donasi banjir untuk para pegawai di institusi pemerintah daerah tidak diwajibkan.

“Itu dana gotong royong, sukarela.

Baca Juga:

Kalau mau ikut, silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Sebelumnya, beredar pesan berisi tarif donasi yang dibebankan ke aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Bali.

Pesan itu bahkan diunggah di media sosial dan jadi bahasan warganet.

Baca Juga:

Pasalnya, ada tarif yang diatur tanpa surat keputusan resmi dan ASN yang memviralkan merasa terbebani.

Dalam pedoman itu diatur, Gubernur Bali berdonasi sebesar Rp 50 juta, Wakil Gubernur Rp 25 Juta, sementara Sekda Bali Rp 3 Juta.

Gubernur Bali Wayan Koster memastikan donasi banjir untuk para pegawai di institusi pemerintah daerah tidak diwajibkan karena bersifat sukarela
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster banjir donasi donasi banjir pemprov bali donasi korban banjir Bali ASN pegawai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Sebelum Duel Bali United vs PSIM Yogyakarta, Level Eredivisie

  2. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  3. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU