Koster Respons Tudingan ASN Wajib Donasi Banjir, Wajar untuk yang Berpangkat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster risih dengan tudingan banyak pihak buntut kewajiban donasi banjir untuk para pegawai, mulai dari gubernur, sekda, kepala dinas, guru hingga PPPK yang heboh di media sosial.

Koster memastikan donasi banjir untuk para pegawai di institusi pemerintah daerah tidak diwajibkan.

“Itu dana gotong royong, sukarela.

Kalau mau ikut, silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Sebelumnya, beredar pesan berisi tarif donasi yang dibebankan ke aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Bali.

Pesan itu bahkan diunggah di media sosial dan jadi bahasan warganet.

Pasalnya, ada tarif yang diatur tanpa surat keputusan resmi dan ASN yang memviralkan merasa terbebani.

Dalam pedoman itu diatur, Gubernur Bali berdonasi sebesar Rp 50 juta, Wakil Gubernur Rp 25 Juta, sementara Sekda Bali Rp 3 Juta.