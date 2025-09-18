Pertamuda Seed & Scale 2025: Banjir Peminat, 759 Kampus Ikut Mendaftar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pertamuda Seed & Scale 2025 disambut antusias mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sebanyak 759 kampus dari Sabang sampai Merauke tercatat mendaftar di Pertamuda Seed & Scale 2025.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme mahasiswa yang ikut serta pada penyelenggaraan tahun ini.

Sejak pendaftaran dibuka pada 16 Juli 2025 hingga penutupan pada Selasa 16 September 2025 pukul 23.59 WIB telah menarik 3.466 tim mahasiswa dari 35 provinsi di Indonesia.

“Pertamuda tahun ini mencatat capaian luar biasa dengan masuknya ribuan ide bisnis kreatif dari mahasiswa di seluruh Indonesia.

Antusiasme ini membuktikan bahwa generasi muda memiliki semangat tinggi untuk melahirkan solusi bisnis yang inovatif, berkelanjutan, serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Fadjar.

Fadjar mengatakan penutupan registrasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian seleksi Pertamuda Seed & Scale 2025.

Seluruh ide bisnis yang masuk akan melewati proses kurasi ketat sebelum akhirnya diumumkan peserta yang berhak melaju ke tahap berikutnya.