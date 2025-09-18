JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamuda Seed & Scale 2025: Banjir Peminat, 759 Kampus Ikut Mendaftar

Pertamuda Seed & Scale 2025: Banjir Peminat, 759 Kampus Ikut Mendaftar

Kamis, 18 September 2025 – 20:08 WIB
Pertamuda Seed & Scale 2025: Banjir Peminat, 759 Kampus Ikut Mendaftar - JPNN.com Bali
Suasana demoday dan final pitch Pertamuda Seed & Scale 2024 lalu. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pertamuda Seed & Scale 2025 disambut antusias mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sebanyak 759 kampus dari Sabang sampai Merauke tercatat mendaftar di Pertamuda Seed & Scale 2025.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme mahasiswa yang ikut serta pada penyelenggaraan tahun ini.

Baca Juga:

Sejak pendaftaran dibuka pada 16 Juli 2025 hingga penutupan pada Selasa 16 September 2025 pukul 23.59 WIB telah menarik 3.466 tim mahasiswa dari 35 provinsi di Indonesia.

“Pertamuda tahun ini mencatat capaian luar biasa dengan masuknya ribuan ide bisnis kreatif dari mahasiswa di seluruh Indonesia.

Antusiasme ini membuktikan bahwa generasi muda memiliki semangat tinggi untuk melahirkan solusi bisnis yang inovatif, berkelanjutan, serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Fadjar.

Baca Juga:

Fadjar mengatakan penutupan registrasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian seleksi Pertamuda Seed & Scale 2025.

Seluruh ide bisnis yang masuk akan melewati proses kurasi ketat sebelum akhirnya diumumkan peserta yang berhak melaju ke tahap berikutnya.

Sebanyak 759 kampus dari Sabang sampai Merauke tercatat mendaftar di Pertamuda Seed & Scale 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pertamuda Seed & Scale 2025 kampus Indonesia pertamina PT Pertamina Persero entrepreneur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  2. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

  3. Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU