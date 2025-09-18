Peluang Terbuka untuk Pengusaha Bali, Ada Tawaran Menarik dari Savyavasa

JPNN.com

Kamis, 18 September 2025 – 15:57 WIB
Savyavasa menawarkan hunian prestisius di Jakarta bagi para entrepreneur dari Bali serta calon pembeli potensial yang ingin memiliki hunian mewah di Jakarta. Foto: Savyavasa for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Savyavasa menawarkan hunian prestisius di Jakarta bagi para entrepreneur dari Bali serta calon pembeli potensial.

Residensial mewah yang berlokasi di kawasan eksklusif Dharmawangsa, Jakarta ini menghadirkan keseimbangan antara hunian keluarga, area hijau luas, fasilitas lengkap, dan konektivitas strategis yang mendukung kebutuhan bisnis maupun gaya hidup.

Selain memiliki fundamental investasi jangka panjang, Savyavasa juga dirancang ideal sebagai hunian kedua bagi para profesional maupun keluarga dengan aktivitas bisnis atau sosial di Jakarta.

“Pasar saat ini tengah mencari basis strategis di Jakarta yang mendukung kebutuhan bisnis, akomodasi lintas generasi, sekaligus menjaga nilai jangka panjang.

Savyavasa di Dharmawangsa selaras dengan prioritas tersebut,” ujar Vice President Director, PT Jantra Swarna Dipta dan Swire Properties Indonesia Sophie Watson-Swingewood.

“Dengan kepastian investasi dan jadwal penyelesaian yang ditargetkan pada akhir 2025, ini jadi momen yang tepat untuk melakukan pembelian.

Kami menawarkan kesempatan terakhir untuk memperoleh harga terbaik sebelum proyek rampung,” kata Sophie Watson-Swingewood.

Proyek ini didukung oleh JSI Group - pengembang terkemuka Indonesia berpengalaman lebih dari lima dekade, nama besar di balik Andaz Bali dan Hyatt Regency Bali.

Savyavasa menawarkan hunian prestisius di Jakarta bagi para entrepreneur dari Bali serta calon pembeli potensial yang ingin memiliki hunian mewah di Jakarta
