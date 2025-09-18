Erafone Ajak Masyarakat Bali Bijak Kelola Sampah Elektronik, Ini Solusinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia menghadapi tantangan serius terkait timbulan sampah elektronik (e-waste).

Berdasar data Global E-Waste Monitor 2024, produksi e-waste tumbuh lima kali lebih cepat dibanding kapasitas daur ulang dunia.

Tren serupa juga terjadi di Indonesia, dengan timbunan e-waste diperkirakan naik dari 2,1 juta ton pada 2023 menjadi 4,4 juta ton pada 2030.

Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan masyarakat.

Berangkat dari fakta tersebut, Erajaya, grup usaha yang bergerak di bidang retail teknologi, menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) dalam beberapa tahun ini.

Erajaya memastikan produk elektronik yang tak terpakai dikelola hingga akhir siklus hidupnya.

“Implementasi EPR yang kami terapkan adalah dengan langkah sederhana.

Kami menyiapkan dropbox di toko-toko Erafone.