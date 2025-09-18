JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Erafone Ajak Masyarakat Bali Bijak Kelola Sampah Elektronik, Ini Solusinya

Erafone Ajak Masyarakat Bali Bijak Kelola Sampah Elektronik, Ini Solusinya

Kamis, 18 September 2025 – 15:12 WIB
Erafone Ajak Masyarakat Bali Bijak Kelola Sampah Elektronik, Ini Solusinya - JPNN.com Bali
Erajaya dan Erafone mengampayekan penerapan Extended Producer Responsibility dalam penanganan sampah elektronik (e-waste) saat jumpa pers di Denpasar, Bali, Kamis (18/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia menghadapi tantangan serius terkait timbulan sampah elektronik (e-waste).

Berdasar data Global E-Waste Monitor 2024, produksi e-waste tumbuh lima kali lebih cepat dibanding kapasitas daur ulang dunia.

Tren serupa juga terjadi di Indonesia, dengan timbunan e-waste diperkirakan naik dari 2,1 juta ton pada 2023 menjadi 4,4 juta ton pada 2030.

Baca Juga:

Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan masyarakat.

Berangkat dari fakta tersebut, Erajaya, grup usaha yang bergerak di bidang retail teknologi, menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) dalam beberapa tahun ini.

Erajaya memastikan produk elektronik yang tak terpakai dikelola hingga akhir siklus hidupnya.

Baca Juga:

“Implementasi EPR yang kami terapkan adalah dengan langkah sederhana.

Kami menyiapkan dropbox di toko-toko Erafone.

Berdasar data Global E-Waste Monitor 2024, produksi e-waste tumbuh lima kali lebih cepat dibanding kapasitas daur ulang dunia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Erafone Erajaya Grup sampah elektronik e-waste Extended Producer Responsibility Erafone Jaga Bumi Drop Box Erafone Jaga Bumi sampah Bali Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Masuk Daftar Best Starting XI of the Week Pekan Kelima

  2. 3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta - JPNN.com Bali

    3 Pemain Bali United Cetak Top Performance, Modal Kontra PSIM Yogyakarta

  3. Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU