Sashi Jadi Wakil Bali di Puteri Anak Indonesia 2025, Bawa Misi Stop Bullying

Kamis, 18 September 2025 – 12:29 WIB
Ida Ayu Gde Kiara Sashikirana Rai alias Sashi dinobatkan menjadi Puteri Anak Indonesia Bali dan berhak melaju menjadi wakil Bali di ajang Puteri Anak Indonesia 2025 yang akan digelar 1 November mendatang di Jakarta. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ida Ayu Gde Kiara Sashikirana Rai melaju menjadi wakil Bali dalam ajang Puteri Anak Indonesia 2025 yang akan digelar 1 November mendatang di Jakarta.

Sashi, sapaan akrabnya, berhasil keluar sebagai juara Puteri Anak Indonesia Bali 2025 pada ajang yang digelar Juni 2025.

Posisi runner up ditempati Gusti Agung Ayu Ananda Triska dan Ni Kadek Dipya Yusita Putri.

Pada ajang tersebut, Sashi yang baru menginjak 13 tahun tidak hanya tampil memesona dengan prestasi akademik maupun non-akademiknya, tetapi juga membawa misi sosial yang penuh makna.

“Saya membawa misi stop bullying,” ujar Sashi, Kamis (18/9).

Sashi mengajak anak-anak generasi muda Bali untuk lebih peduli, saling menghargai, serta bersama-sama menjaga harmoni dengan menghentikan segala bentuk perundungan baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar.

Menurut Sashi, menjaga Bali tidak hanya sebatas melestarikan budaya dan adat istiadat, tetapi juga merawat karakter anak-anak mudanya agar tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang.

“Kalau anak-anak Bali terbiasa menghargai satu sama lain, tidak saling merendahkan, maka mereka akan lebih siap menjaga budaya dan lingkungan kita,” kata Sashi

