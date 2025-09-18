JPNN.com

Kamis, 18 September 2025 – 06:41 WIB
BPBD Bali: Masa Tanggap Darurat Banjir tak Diperpanjang, Penanganan Tetap Berlanjut - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster saat meninjau lokasi banjir parah yang terjadi di Kota Denpasar, saat banjir besar, Rabu (10/9) lalu. BPBD Bali resmi menghentikan masa tanggap darurat yang telah berjalan sepekan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Status tanggap darurat bencana banjir akibat cuaca ekstrem di Bali resmi berakhir, Rabu kemarin (17/9) setelah berlangsung selama sepekan.

Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali menegaskan upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak tidak akan berhenti.

Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menjelaskan keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim penanggulangan bencana dan pemantauan lapangan yang menunjukkan situasi semakin kondusif.

Baca Juga:

“Status tanggap darurat dinyatakan berakhir dan tidak diperpanjang.

Namun, layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berlanjut, begitu pula pemulihan bangunan, fasilitas publik, hingga infrastruktur yang terdampak,” ujar I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, Rabu (17/9).

Menurut I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, fokus pemulihan diarahkan pada percepatan bantuan bagi pedagang pasar, perbaikan rumah warga, serta pemulihan sarana publik yang rusak.

Baca Juga:

Seluruh proses akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan dukungan masyarakat serta dunia usaha.

Meski kondisi mulai membaik, BPBD Bali tetap mengingatkan masyarakat agar waspada.

