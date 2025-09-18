Operasi SAR Pascabanjir di Bali Dihentikan, Kecuali Pencarian Korban Longsor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menghentikan operasi search and rescue (SAR) terhadap korban banjir di Bali.

Penghentian operasi SAR merujuk pada Berita Acara Nomor: BA-21/OPS.02.04/IX/SARDPS-2025 tertanggal 16 September.

Meski demikian, upaya pencarian satu keluarga korban bencana longsor di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, masih terus berlangsung.

Menurut Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso, operasi SAR untuk korban banjir ditutup sebagaimana diskusi tim gabungan di lapangan.

Penghentian operasi SAR juga disepakati oleh pihak keluarga.

Berdasarkan laporan terakhir, saat ini masih tersisa satu korban banjir di Denpasar yang belum ditemukan.

"Keluarga korban (bencana banjir) sudah bisa menerima, tetapi pemantauan tetap dilaksanakan dengan menempatkan personel Basarnas," ujar Edy Prakoso dilansir dari Antara.

Edy Prakoso mengatakan operasi SAR untuk bencana longsor, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung tetap berjalan karena merupakan kejadian berbeda.