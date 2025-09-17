ENSIA 2025: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 70 Penghargaan, Fantastis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dengan meraih prestasi gemilang di ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025.

Ajang yang dibuka Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono itu berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Wamen LH memberikan apresiasi tinggi terhadap perusahaan yang konsisten menjalankan program berbasis lingkungan dan sosial.

“Ini bukan hanya komitmen pemerintah untuk keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi, tetapi juga komitmen seluruh perusahaan di Indonesia kepada dunia untuk keberlanjutan.

Ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang bisa mengubah arah pembangunan Indonesia dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan," ujar Wamen LH Diaz Hendropriyono.

Tahun ini Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil membawa pulang 70 penghargaan sekaligus.

Perinciannya, 13 predikat Platinum, 26 predikat Gold, 29 predikat Silver, serta dua penghargaan bergengsi untuk kategori Local Hero Inspiratif.

Meilsi Anita Mansula, sosok penggiat lingkungan pengelolaan sampah berbasis komunitas, menjadi pemenang Local Hero melalui program Kampung Berseri Aviation Fuel Terminal El Tari, NTT.