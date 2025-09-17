JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini ENSIA 2025: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 70 Penghargaan, Fantastis

ENSIA 2025: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 70 Penghargaan, Fantastis

Rabu, 17 September 2025 – 22:05 WIB
ENSIA 2025: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Borong 70 Penghargaan, Fantastis - JPNN.com Bali
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil membawa pulang 70 penghargaan sekaligus di ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025 yang berlangsung di Jakarta. Foto: Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dengan meraih prestasi gemilang di ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025.

Ajang yang dibuka Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono itu berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Wamen LH memberikan apresiasi tinggi terhadap perusahaan yang konsisten menjalankan program berbasis lingkungan dan sosial.

Baca Juga:

“Ini bukan hanya komitmen pemerintah untuk keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi, tetapi juga komitmen seluruh perusahaan di Indonesia kepada dunia untuk keberlanjutan.

Ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang bisa mengubah arah pembangunan Indonesia dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan," ujar Wamen LH Diaz Hendropriyono.

Tahun ini Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil membawa pulang 70 penghargaan sekaligus.

Baca Juga:

Perinciannya, 13 predikat Platinum, 26 predikat Gold, 29 predikat Silver, serta dua penghargaan bergengsi untuk kategori Local Hero Inspiratif.

Meilsi Anita Mansula, sosok penggiat lingkungan pengelolaan sampah berbasis komunitas, menjadi pemenang Local Hero melalui program Kampung Berseri Aviation Fuel Terminal El Tari, NTT.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil membawa pulang 70 penghargaan sekaligus di ajang ENSA 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ENSIA 2025 PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus pertamina penghargaan Wamen LH Diaz Hendropriyono

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Pecah Rekor Penonton, Tuan Rumah Untung Besar

  2. Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSIM: Momen Paul van Gastel Puji Tuan Rumah Masih Terngiang

  3. Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen - JPNN.com Bali

    Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU