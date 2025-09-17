Satu Keluarga Korban Banjir di Mengwi Badung Belum Ditemukan, Mohon Doanya!

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan pencarian terhadap korban banjir di Residence Bukit Tinggi, Mengwi, Badung, Bali, Rabu hari ini (17/9).

Upaya pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai di wilayah Desa Kaba Kaba, Tabanan.

Upaya pencarian ini melibatkan TNI/Polri, instansi pemerintah, relawan dan keluarga korban.

Korban yang diduga terseret banjir itu adalah pasangan suami istri (pasutri) Rio Hatnar Boelan (56) dan Dewi Ratnawati Soenarjo (57), serta anak kedua mereka, Riviere Timothy George Wicaksono Boelan (23).

Dalam insiden tersebut, hanya anak pertama yang selamat, yakni Ruth Deidree Marie Korin Boelan (27).

Saat kejadian, Ruth tidak ada di lokasi kejadian karena bekerja di Denpasar.

Baca Juga: Satu Keluarga di Badung Bali Hilang Terseret Banjir Diduga Tertimbun Reruntuhan

Tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dengan menyisir sungai dari hilir menuju lokasi kejadian.

Koordinator Tim Rescue Basarnas Bali, Dudy Librana mengatakan upaya pencarian hari ini dilakukan dengan membagi Tim menjadi 2 SAR Rescue Unit (SRU).