JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menkes Bantu Alkes RSUD Wangaya, Menkum Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan

Menkes Bantu Alkes RSUD Wangaya, Menkum Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan

Rabu, 17 September 2025 – 19:05 WIB
Menkes Bantu Alkes RSUD Wangaya, Menkum Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster membawa usulan Pemkab Badung terkait pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli pascabanjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Wayan Koster bergerak cepat setelah banjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Koster menemui sejumlah Menteri di Jakarta.

Salah satunya bertemu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga:

Pertemuan Gubernur Koster dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berlangsung Selasa (16/9) kemarin di Jakarta.

"Saya bertemu Menkes.

Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan Alkes untuk RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir. Kami membawa usulan Wali Kota Denpasar," kata Koster.

Baca Juga:

Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan menteri kesehatan, karena akan membantu alkes tersebut.

Menteri juga akan bertolak ke Bali dalam waktu dekat. Ia ingin melihat dari dekat kondisi Bali pascabanjir.

Selain membawa aspirasi dari Denpasar, Gubernur Koster juga membawa aspirasi Pemkab Badung terkait pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   menkes budi gunadi sadikin RSUD Wangaya alkes Menkum Supratman Andi Agtas lapas kerobokan banjir banjir besar Koster gubernur koster Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen - JPNN.com Bali

    Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

  2. Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS

  3. Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU