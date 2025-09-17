Menkes Bantu Alkes RSUD Wangaya, Menkum Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Wayan Koster bergerak cepat setelah banjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Koster menemui sejumlah Menteri di Jakarta.

Salah satunya bertemu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Pertemuan Gubernur Koster dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berlangsung Selasa (16/9) kemarin di Jakarta.

"Saya bertemu Menkes.

Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan Alkes untuk RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir. Kami membawa usulan Wali Kota Denpasar," kata Koster.

Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan menteri kesehatan, karena akan membantu alkes tersebut.

Menteri juga akan bertolak ke Bali dalam waktu dekat. Ia ingin melihat dari dekat kondisi Bali pascabanjir.