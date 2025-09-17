Koster Bertemu Sejumlah Menteri Pascabanjir, Sentil Normalisasi Sungai & PWA

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 18:46 WIB
Gubernur Koster menemui Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuzril Ihsa Mahendra memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk menangani sejumlah persoalan di Bali.

Lima hari pasca bencana banjir Bali,

Gubernur Koster langsung bertolak ke Jakarta lima hari pascabanjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Koster bertemu sejumlah menteri di Jakarta.

Senin (15/9) lalu, Gubernur Koster menemui Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertemuan ini, Koster mengusulkan dan memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi.

Yusril Ihza Mahendra ketika mendengar usulan Koster langsung merespons positif.

Yusril menyatakan mendukung usulan Koster.

Gubernur Koster menemui Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuzril Ihsa Mahendra untuk berkoodinasi terkait pungutan wisatawan asing
