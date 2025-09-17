CORE Concept Living Investasi Rp 225 M, Bangun Hunian Skandinasia Pertama di Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - CORE Concept Living, pengembang butik yang berbasis di Bali dengan sentuhan desain berkarakter Eropa, menghadirkan terobosan baru dalam lanskap properti melalui peluncuran LEVIRO Residences di Munggu, Mengwi, Badung.

Proyek visioner senilai Rp 225 miliar ini digadang mendefinisikan ulang makna hunian premium di Bali.

LEVIRO Residence adalah langkah berani dalam inovasi arsitektur dan gaya hidup yang memadukan filosofi desain lintas budaya untuk menciptakan lingkungan hunian nan harmonis.

LEVIRO menghadirkan filosofi desain Scandinasian Living, perpaduan sempurna antara kesederhanaan Skandinavia, minimalisme Jepang, dan jiwa Bali.

Proyek ini bukan sekadar properti, melainkan sebuah pernyataan budaya tentang bagaimana keanggunan global dan seni lokal dapat berpadu dengan seimbang.

“LEVIRO bukan hanya sekedar residence biasa, ini adalah kosakata baru dalam kehidupan,” ujar Managing Director Core Concept Living, Shanny Poijes, Rabu (17/9).

Berdiri di atas lahan seluas 9.060 meter persegi, LEVIRO menghadirkan 20 vila eksklusif yang dirancang bersama ShaDesign, firma arsitektur lokal terkemuka yang dikenal akan pendekatan kontemporer dan kepekaan budaya.

Hunian eksklusif ini menawarkan pilihan unit tiga, empat, lima, hingga enam kamar tidur dengan harga termurah Rp 8,2 miliar per unit.