PLN: Sistem Kelistrikan di Pasar Badung Bali Kembali Normal Pascabanjir

Rabu, 17 September 2025 – 08:52 WIB
Petugas PLN bersama dengan Gubernur Bali Wayan Koster saat melakukan peninjauan dan perbaikan jaringan listrik di Pasar Badung, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manager PLN UP3 Bali Selatan I Putu Kariana memastikan sistem kelistrikan di Pasar Badung, Bali, kembali pulih pascabanjir besar melanda Pulau Dewata, Rabu (10/9).

Tim teknis yang diturunkan langsung ke lapangan, telah memastikan seluruh jaringan berfungsi optimal.

Proses pemulihan berlangsung lancar tanpa kendala berarti.

Baca Juga:

PLN melakukan pemeriksaan menyeluruh pada gardu distribusi, panel utama, hingga sambungan ke kios pedagang.

“Kami tidak hanya fokus pada pemulihan pascabanjir, tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) dalam setiap langkah yang dilakukan,” ujar I Putu Kariana dilansir dari Antara.

Setelah seluruh jaringan kembali normal, aktivitas jual beli di pasar tradisional terbesar di Bali itu kembali ramai.

Baca Juga:

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja mengapresiasi langkah cepat PLN dalam penanganan kelistrikan.

“Kami melihat koordinasi PLN dengan seluruh pihak berjalan sangat baik.

