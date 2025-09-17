JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (17/9): Sanggulan Terdampak, Cek Lokasinya!

Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (17/9): Sanggulan Terdampak, Cek Lokasinya!

Rabu, 17 September 2025 – 08:38 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (17/9): Sanggulan Terdampak, Cek Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN memperbaiki jaringan listrik. Pemadaman listrik bergilir di Bali kembali berlanjut. Foto: ANTARA/HO - PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Rabu hari ini (17/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Rabu hari ini (17/9):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Bali Sanggulan PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen - JPNN.com Bali

    Makna Pita Hitam Melingkar saat Laga Persija vs Bali United, Ini Kata Jo Jansen

  2. Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Memuncaki Top Saves, Kagum Atmosfer JIS

  3. Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Menggila, Bikin Frustasi Penyerang Persija, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU