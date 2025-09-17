JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (17/9): Baik Membangun Rumah, Terowongan & Alat Runcing

Kalender Bali Rabu (17/9): Baik Membangun Rumah, Terowongan & Alat Runcing

Rabu, 17 September 2025 – 06:32 WIB
Kalender Bali Rabu (17/9): Baik Membangun Rumah, Terowongan & Alat Runcing - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 17 September 2025 bertepatan dengan Buda Paing Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (17/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Landep.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (17/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 17 September 2025 bertepatan dengan Buda Paing Landep: Hari baik untuk membangun rumah, terowongan & alat runcing.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Rumah Hari Baik Membuat Terowongan Hari Baik Membuat Alat Runcing Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Rabu 17 September 2025 Buda Paing Landep Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Buka Peluang Main Abroad, Intens Komunikasi dengan Agen

  2. Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Incar Eliano Reijnders Gabung Bali United Bukan Kabar Bohong

  3. Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU