Bali Kembali Diguyur Hujan, Wagub Minta Bantuan Modifikasi Cuaca

bali.jpnn.com, DENPASAR - Proses pemulihan dan rehabilitas pascabanjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu sedikit terganggu.

Sejak beberapa hari ini, hujan lebat kembali mengguyur sejumlah titik di Bali, salah satunya di Kota Denpasar dan Badung.

Hujan lebat kemarin (15/9) bahkan kembali memicu banjir, semisal di Jalan Imam Bonjol dan Monang-Maning, Denpasar, serta di Canggu, Kuta Utara, Badung.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan sudah mengajukan ke BNPB maupun BMKG pusat agar dilakukan operasi modifikasi cuaca.

“Sudah, kami sudah menyampaikan (permohonan operasi modifikasi cuaca).

Saya kira itu penting untuk dilakukan,” kata Wagub Giri Prasta dilansir dari Antara.

Prakiraan cuaca saat ini kerap tidak tepat, terutama pada masa peralihan musim.

Oleh karena itu, perlu langkah antisipasi, salah satunya alternatif modifikasi cuaca.