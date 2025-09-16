Fixed, Amin Suwandi Korban ke-18 Banjir Besar di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) mengonfirmasi identitas korban meninggal dunia akibat banjir besar yang ditemukan di aliran sungai DAM Tirta Gangga di Jalan Kertanegara, Ubung Kaja, Senin kemarin (15/9).

Kasi Operasi dan Kesiapsiagaan SAR Kantor Basarnas Bali I Wayan Juni Antara mengatakan setelah diidentifikasi pada Senin sore, dipastikan korban adalah Amin Suwandi, 60, asal Magetan, Jawa Timur yang menetap di Jalan Sumatra, Denpasar.

“Tim Biddokkes Polda Bali memberikan keterangan secara lisan bahwa jenazah tersebut terkonfirmasi atas nama Amin Suwandi,” kata Wayan Juni Antara dilansir dari Antara, Selasa (16/9).

Pihak keluarga Amin Suwandi yang berada di lokasi memperkirakan bahwa jenazah itu adalah anggota keluarganya yang hilang saat banjir besar.

Dugaan itu menemui kenyataan setelah terkonfirmasi dari hasil identifikasi tim inafis.

Penemuan jenazah korban berjenis kelamin laki-laki itu bermula dari kecurigaan warga setempat.

Mereka mencium bau tidak sedap dari tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah ditelusuri warga, terlihat sebagian kaki menyembul ke permukaan.