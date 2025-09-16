JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Fixed, Amin Suwandi Korban ke-18 Banjir Besar di Bali

Fixed, Amin Suwandi Korban ke-18 Banjir Besar di Bali

Selasa, 16 September 2025 – 14:33 WIB
Fixed, Amin Suwandi Korban ke-18 Banjir Besar di Bali - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Amin Suwandi yang ditemukan di aliran sungai DAM Tirta Gangga di Jalan Kertanegara, Ubung Kaja, Senin kemarin (15/9). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) mengonfirmasi identitas korban meninggal dunia akibat banjir besar yang ditemukan di aliran sungai DAM Tirta Gangga di Jalan Kertanegara, Ubung Kaja, Senin kemarin (15/9).

Kasi Operasi dan Kesiapsiagaan SAR Kantor Basarnas Bali I Wayan Juni Antara mengatakan setelah diidentifikasi pada Senin sore, dipastikan korban adalah Amin Suwandi, 60, asal Magetan, Jawa Timur yang menetap di Jalan Sumatra, Denpasar.

“Tim Biddokkes Polda Bali memberikan keterangan secara lisan bahwa jenazah tersebut terkonfirmasi atas nama Amin Suwandi,” kata Wayan Juni Antara dilansir dari Antara, Selasa (16/9).

Baca Juga:

Pihak keluarga Amin Suwandi yang berada di lokasi memperkirakan bahwa jenazah itu adalah anggota keluarganya yang hilang saat banjir besar.

Dugaan itu menemui kenyataan setelah terkonfirmasi dari hasil identifikasi tim inafis.

Penemuan jenazah korban berjenis kelamin laki-laki itu bermula dari kecurigaan warga setempat.

Baca Juga:

Mereka mencium bau tidak sedap dari tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah ditelusuri warga, terlihat sebagian kaki menyembul ke permukaan.

Basarnas Bali mengonfirmasi identitas korban meninggal dunia akibat banjir besar yang ditemukan di Jalan Kertanegara, Ubung Kaja, adalah Amin Suwandi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir banjir besar Korban Banjir Amin Suwandi Bali basarnas bali RSUP Prof Ngoerah korban Denpasar Tim SAR Gabungan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

  2. Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS - JPNN.com Bali

    Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS

  3. Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU