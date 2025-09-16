Hujan Sedang Hingga Lebat Potensi Mengguyur Bali, Waspada Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar kembali menerbitkan peringatan cuaca buruk di Bali.

Dalam rilis terbarunya, BMKG menerbitkan peringatan dini potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di Bali pada periode 16 - 21 September 2025.

Potensi hujan sedang-lebat diperkirakan terjadi Rabu 17 September 2025 di Bali bagian selatan.

Mulai dari Tabanan, Badung, Gianyar dan Karangasem, sementara Denpasar, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng, cerah hingga berawan.

Hujan intensitas ringan-sedang terjadi pada 18-21 September 2025 diperkirakan di Bali bagian timur, tengah, utara, selatan, dan barat.

"Waspada potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali," kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Pada periode tersebut, kecepatan angin diprediksi mencapai 38 kilometer per jam yang bergerak dari arah timur ke tenggara.

Gelombang laut selama periode tersebut mencapai dua meter di perairan utara Bali, sementara di perairan selatan Bali mencapai lima meter.