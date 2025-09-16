BNPB: Banjir Besar di Bali Potensi Terulang, Hasil Kajian Ilmiah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan banjir besar di Bali seperti pada Rabu (10/9) lalu berpotensi terulang pada masa mendatang.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, kondisi tersebut berdasar pengalaman, evaluasi dan kajian ilmiah.

Kajian ilmiah mengungkap banjir besar memiliki periode ulang tertentu yang bisa muncul kembali setelah beberapa tahun

“Kalau dalam teknik sipil, ada istilah periode ulang banjir.

Ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Artinya, banjir besar seperti di Bali kemarin kemungkinan akan terjadi lagi,” ujar Abdul Muhari dilansir dari Antara.

Abdul Muhari mengatakan untuk memahami potensi itu, BNPB saat ini tengah menggali data historis bencana hingga beberapa tahun ke belakang.

Hal ini dilakukan agar mitigasi jangka panjang bisa dirancang lebih akurat.

“Tujuannya pariwisata di Bali harus pulih.