PT PLN UP3 Bali Selatan Klaim Sistem Kelistrikan RSUD Wangaya Pulih

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan memastikan sistem kelistrikan di RSUD Wangaya, Denpasar, kembali pulih pascabanjir besar, Rabu (10/9) lalu.

Pelayanan RS milik Pemkot Denpasar sempat terkendala karena banjir besar.

Manajer PLN UP3 Bali Selatan I Putu Kariana mengatakan timnya langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan dan penanganan instalasi listrik di area rumah sakit hingga sistem kelistrikan pulih.

“Kami memetakan kondisi instalasi yang terdampak banjir kemudian melakukan pemutihan secara bertahap agar aman dan sesuai standar keselamatan,” ujar I Putu Kariana dilansir dari Antara.

I Putu Kariana mengatakan fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas utama pemulihan guna memastikan pelayanan medis bagi masyarakat tetap berjalan.

Menurutnya, proses pemulihan dilakukan sejak Sabtu (13/9) pagi setelah genangan air mulai surut di beberapa titik vital rumah sakit.

Proses itu berlangsung bertahap.

Mulai dari instalasi yang paling dibutuhkan untuk menunjang layanan medis darurat, seperti ruang IGD, ICU dan ruang perawatan pasien.