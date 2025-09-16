JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PT PLN UP3 Bali Selatan Klaim Sistem Kelistrikan RSUD Wangaya Pulih

PT PLN UP3 Bali Selatan Klaim Sistem Kelistrikan RSUD Wangaya Pulih

Selasa, 16 September 2025 – 10:06 WIB
PT PLN UP3 Bali Selatan Klaim Sistem Kelistrikan RSUD Wangaya Pulih - JPNN.com Bali
Petugas PLN dibantu TNI AD melakukan pemulihan jaringan listrik di RSUD Wangaya Denpasar, Bali. ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan memastikan sistem kelistrikan di RSUD Wangaya, Denpasar, kembali pulih pascabanjir besar, Rabu (10/9) lalu.

Pelayanan RS milik Pemkot Denpasar sempat terkendala karena banjir besar.

Manajer PLN UP3 Bali Selatan I Putu Kariana mengatakan timnya langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan dan penanganan instalasi listrik di area rumah sakit hingga sistem kelistrikan pulih.

Baca Juga:

“Kami memetakan kondisi instalasi yang terdampak banjir kemudian melakukan pemutihan secara bertahap agar aman dan sesuai standar keselamatan,” ujar I Putu Kariana dilansir dari Antara.

I Putu Kariana mengatakan fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas utama pemulihan guna memastikan pelayanan medis bagi masyarakat tetap berjalan.

Menurutnya, proses pemulihan dilakukan sejak Sabtu (13/9) pagi setelah genangan air mulai surut di beberapa titik vital rumah sakit.

Baca Juga:

Proses itu berlangsung bertahap.

Mulai dari instalasi yang paling dibutuhkan untuk menunjang layanan medis darurat, seperti ruang IGD, ICU dan ruang perawatan pasien.

PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan memastikan sistem kelistrikan di RSUD Wangaya, Denpasar, kembali pulih pascabanjir besar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PLN PT PLN UP3 Bali Selatan RSUD Wangaya banjir banjir besar Bali Denpasar sistem kelistrikan listrik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar - JPNN.com Bali

    Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

  2. Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS - JPNN.com Bali

    Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS

  3. Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU