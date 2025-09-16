PT DI & LEN Dukung Proyek Bandara Bali Utara, Investor China Gelontor Rp 50 Triliun

bali.jpnn.com, BULELENG - Presiden Direktur BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Admiko Hariwibowo mengeklaim dua BUMN, yakni PT Len Industri dan PT Dirgantara Indonesia (DI) mendukung proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng, Bali.

Erwanto Sad Admiko Hariwibowo mengatakan kedua BUMN tersebut telah menyatakan dukungannya dengan menandatangani kesepakatan dengan PT BIBU pada Sabtu (13/9/2025) di Buleleng.

Dalam kerja sama tersebut PT BIBU Panji Sakti sebagai penggagas utama, sedangkan PT Len Industri bergerak di bidang elektronik dan PT DI mendukung bidang produksi dan pemeliharaan pesawat.

"Kami memiliki keyakinan kolaborasi dengan dua perusahaan besar ini akan mewujudkan bandara berkelas dunia di Bali utara.

Investor utama dari China sudah siap mengeluarkan investasi sekitar Rp 50 triliun untuk pembangunan Bandara Bali Utara, so why not (kenapa tidak)," kata Erwanto Sad Admiko Hariwibowo dilansir dari Antara.

PT BIBU makin optimistis setelah proyek ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan Perpres Nomor 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025.

Presiden Prabowo di Sanur, Denpasar, beberapa waktu lalu mengungkapkan komitmennya untuk membangun infrastruktur transportasi udara di Bali utara demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya ingin membangun North Bali International Airport.