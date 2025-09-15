Koster Sampaikan Belasungkawa, 12 Ahli Waris Korban Banjir Terima Santunan

JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 14:50 WIB
Sekda Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Wayan Koster menyerahkan santunan kepada ahli waris korban banjir di Kantor BPBD Bali, Senin (15/9). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal akibat banjir bandang yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Santunan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Wayan Koster, Senin (15/9).

Sebanyak 12 ahli waris menerima santunan tersebut di Kantor BPBD Bali.

Dalam kesempatan itu, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam dari Gubernur Wayan Koster.

“Gubernur Bali menyampaikan rasa duka dan belasungkawa kepada keluarga korban.

Beliau sejak beberapa hari terakhir turut memimpin pencarian korban di sekitar Pasar Kumbasari dan Pasar Badung.

Beliau juga ikut dalam upaya pemindahan kendaraan di basement Pasar Badung. Baru hari ini Beliau dapat menyerahkan santunan,” ujar Dewa Indra.

Sekda Bali menegaskan, santunan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nyawa yang telah hilang, melainkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan untuk meringankan beban keluarga dalam melaksanakan upacara adat bagi korban.

