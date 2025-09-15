Kesaksian Saksi Menemukan Korban ke-18 Banjir Besar di Bali, Tertimbun Sampah

JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 14:23 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi korban ke-18 banjir besar di Bali di Jalan Kertanegara Gang Batu Medapit, Banjar Pohgading, Desa Ubung Kaja, Denpasar, Senin (15/9) pagi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Korban ke-18 banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu akhirnya ditemukan.

Korban yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan, Senin (15/9) pagi di Jalan Kertanegara Gang Batu Medapit, Banjar Pohgading, Desa Ubung Kaja, Denpasar.

Korban yang disebut-sebut bernama Suwandi alias Aswandi, 60, asal Magetan, Jawa Timur, yang menetap di Jalan Sumatra, Denpasar, ditemukan di aliran Tukad Badung, tepat di bawah rumah Kadek Sura.

“Laporan yang kami terima, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (15/9) pukul 09.00 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi.

Kapolsek Denpasar Utara Iptu I Ketut Darbawa segera meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama Kanit Intelkam Ipda I Kadek Recita.

Versi saksi Kadus Banjar Pohgading IMD dan DPD Banjar Pohgading INB, penemuan jenazah korban bermula dari laporan warga pukul 07.30 WITA.

Mereka melaporkan ada bau busuk di TKP.

Kedua saksi bersama warga segera melakukan pencarian bau busuk ke titik 1 di Perumahan Selaras, tetapi hasilnya nihil.

