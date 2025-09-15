Korban ke-18 Banjir Besar di Bali Ditemukan Membusuk, Keluar Ulat dari Kepala

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan mencari lima korban banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu, membuahkan hasil.

Pada hari kelima pencarian, Senin hari ini (15/9), tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang korban di Jalan Kertanegara Gang Batu Medapit, Banjar Pohgading, Desa Ubung Kaja, Denpasar.

Penemuan jenazah korban berjenis kelamin laki-laki itu bermula dari kecurigaan warga setempat.

Mereka mencium bau tidak sedap dari tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah ditelusuri warga, terlihat sebagian kaki menyembul ke permukaan.

“Penemuan jenazah korban dilaporkan ke kantor pada pukul 08.55 WITA,” ujar koordinator lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) Ketut Wirajaya, Senin (15/9).

Tim SAR gabungan yang sedang melakukan pencarian di kawasan Ubung Kaja dan Pasar Kumbasari segera bergeser ke lokasi penemuan jenazah korban.

Korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan dari kaki serta kepala keluar ulat.