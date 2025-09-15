JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik, Senin (15/9): Wilayah Bali Timur Paling Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik, Senin (15/9): Wilayah Bali Timur Paling Terdampak

Senin, 15 September 2025 – 10:16 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik, Senin (15/9): Wilayah Bali Timur Paling Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi pekerja PLN UID Bali melakukan perawatan berkala di salah satu infrastruktur kelistrikan di wilayah itu. Foto: ANTARA/Malik Ibrahim

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Senin hari ini (15/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pem

eliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Baca Juga:

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Senin hari ini (15/9):

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Bali bali timur PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons

  2. Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU