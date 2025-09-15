JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BMKG: Hujan Kembali Mengguyur Bali, Waspada Banjir dan Longsor!

BMKG: Hujan Kembali Mengguyur Bali, Waspada Banjir dan Longsor!

Senin, 15 September 2025 – 07:53 WIB
BMKG: Hujan Kembali Mengguyur Bali, Waspada Banjir dan Longsor! - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan lebat mengguyur sebagian wilayah Bali hari ini. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9).

Hujan turun mulai dari intensitas ringan hingga lebat disertai petir.

Potensi hujan ringan hingga lebat juga terjadi di Bali Senin hari ini.

Baca Juga:

“Di Pulau Jawa, hujan diperkirakan mengguyur Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo," ujar Prakirawan BMKG, Wahyu Annisa, dilansir dari Antara.

Dilansir dari laman BMKG, hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem dan Buleleng.

Baca Juga:

Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Denpasar kemudian beralih berawan, sementara Klungkung berawan.

Suhu udara hari ini berkisar 23 – 30 derajat celsius, kecuali Karangasem dan Bangli yang berkisar 19 – 24 derajat dan Klungkung antara 27 – 33 derajat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BMKG Bali Indonesia hujan longsor cuaca prakiraan cuaca gelombang tinggi suhu udara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Dominan Menyerang, tetapi tak Efektif, Performa Bali United Amazing - JPNN.com Bali

    Persija Dominan Menyerang, tetapi tak Efektif, Performa Bali United Amazing

  2. Duel Sengit Persija vs Bali United Berakhir Imbang 1 – 1, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Duel Sengit Persija vs Bali United Berakhir Imbang 1 – 1, Cek Klasemen

  3. Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU