BMKG: Hujan Kembali Mengguyur Bali, Waspada Banjir dan Longsor!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9).

Hujan turun mulai dari intensitas ringan hingga lebat disertai petir.

Potensi hujan ringan hingga lebat juga terjadi di Bali Senin hari ini.

“Di Pulau Jawa, hujan diperkirakan mengguyur Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo," ujar Prakirawan BMKG, Wahyu Annisa, dilansir dari Antara.

Dilansir dari laman BMKG, hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem dan Buleleng.

Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Denpasar kemudian beralih berawan, sementara Klungkung berawan.

Suhu udara hari ini berkisar 23 – 30 derajat celsius, kecuali Karangasem dan Bangli yang berkisar 19 – 24 derajat dan Klungkung antara 27 – 33 derajat.