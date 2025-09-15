JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster: Kebut Perda Larangan Alih Fungsi Lahan, Stop Izin Baru

Koster: Kebut Perda Larangan Alih Fungsi Lahan, Stop Izin Baru

Senin, 15 September 2025 – 07:23 WIB
Koster: Kebut Perda Larangan Alih Fungsi Lahan, Stop Izin Baru - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mengecek penyedotan air di basement area parkir Pasar Badung. Koster mengatakan pemerintah daerah segera merilis Perda Alih Fungsi Lahan untuk menekan kejadian banjir tak terulang lagi. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengambil langkah cepat setelah banjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Salah satunya mengebut pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Larangan Alih Fungsi lahan.

Menurut Koster, perda ini untuk merespons arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang melihat konversi lahan menjadi salah satu penyebab banjir besar di Bali.

Baca Juga:

“Mulai tahun ini, (menggarap perda) iya, sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Koster mengatakan setelah penanganan banjir kelar, dirinya akan mengumpulkan bupati dan wali kota.

Politikus PDI Perjuangan ini minta kepala daerah tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran dan fasilitas-fasilitas lain yang menggunakan lahan produktif, apalagi sawah.

Baca Juga:

Koster berharap perda ini mulai berjalan pada 2025 sesuai dengan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru yang mulai berlaku 2025-2125.

“Mulai tahun ini (larangan alih fungsi lahan) sesuai dengan haluan Bali 100 tahun.

Koster minta kepala daerah tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran dan fasilitas-fasilitas lain yang menggunakan lahan produktif
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster Perda Alih Fungsi Lahan gubernur koster Bali Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq lahan produktif banjir banjir besar sawah Izin Buka Lahan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Dominan Menyerang, tetapi tak Efektif, Performa Bali United Amazing - JPNN.com Bali

    Persija Dominan Menyerang, tetapi tak Efektif, Performa Bali United Amazing

  2. Duel Sengit Persija vs Bali United Berakhir Imbang 1 – 1, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Duel Sengit Persija vs Bali United Berakhir Imbang 1 – 1, Cek Klasemen

  3. Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU