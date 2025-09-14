Satu Keluarga Hilang di Badung Bali Belum Ditemukan, Tim SAR Kena Prank

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya pencarian satu keluarga yang terseret banjir besar di Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali, berlanjut, Minggu (14/9) hari ini.

Tim SAR gabungan dan unit K-9 melakukan penyisiran dari Banjar Gamongan dengan menyusuri Sungai Yeh Pendet.

Fokus pencarian adalah area di bawah Jembatan Slingsing diduga tiga korban tersangkut material sampah.

Tim SAR berjibaku membersihkan sampah setelah mereka mencium bau menyengat di bawah Jembatan Slingsing.

“Kami berharap korban ditemukan.

Namun, setelah tumpukan sampah terbongkar, ternyata bangkai kucing,” ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Ketut Wirajaya, Minggu (14/9).

Tim SAR gabungan kemudian bergerak melakukan penyisiran di Sungai Yeh Pendet menuju arah selatan kurang lebih berjarak satu kilometer.

“Upaya pencarian hari ketiga belum membuahkan hasil.