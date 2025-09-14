Satu Keluarga Hilang di Badung Bali Belum Ditemukan, Tim SAR Kena Prank

JPNN.com

Minggu, 14 September 2025 – 18:29 WIB
Tim SAR gabungan dan unit K-9 melakukan penyisiran dari Banjar Gamongan dengan menyusuri Sungai Yeh Pendet, Minggu (14/9) untuk mencari tiga korban warga Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali, yang hilang disapu banjir, Rabu (10/9) lalu. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya pencarian satu keluarga yang terseret banjir besar di Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali, berlanjut, Minggu (14/9) hari ini.

Tim SAR gabungan dan unit K-9 melakukan penyisiran dari Banjar Gamongan dengan menyusuri Sungai Yeh Pendet.

Fokus pencarian adalah area di bawah Jembatan Slingsing diduga tiga korban tersangkut material sampah.

Tim SAR berjibaku membersihkan sampah setelah mereka mencium bau menyengat di bawah Jembatan Slingsing.

“Kami berharap korban ditemukan.

Namun, setelah tumpukan sampah terbongkar, ternyata bangkai kucing,” ujar Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Ketut Wirajaya, Minggu (14/9).

Tim SAR gabungan kemudian bergerak melakukan penyisiran di Sungai Yeh Pendet menuju arah selatan kurang lebih berjarak satu kilometer.

“Upaya pencarian hari ketiga belum membuahkan hasil.

Tim SAR gabungan dan unit K-9 melakukan penyisiran dari Banjar Gamongan dengan menyusuri Sungai Yeh Pendet untuk mencari satu keluarga di Mengwi yang hilang
TAGS   korban hilang banjir banjir besar mengwi badung Bali Tim SAR Gabungan basarnas bali Sungai Yeh Pendet Residence Bukit Tinggi Mengwi

