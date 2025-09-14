Seskab Teddy: Presiden Prabowo Cek Cara Kerja Pemerintah Tangani Banjir di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Bali, Sabtu kemarin (13/9), bertujuan untuk mengecek langsung kerja jajarannya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani dampak banjir.

"Pemerintah terus bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali.

Presiden ingin memastikan apa yang telah diinstruksikan kepada jajaran BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan instansi terkait lainnya telah berjalan tepat dan cepat," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dilansir dari Antara.

Presiden Prabowo didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya menyusuri area permukiman dan kios-kios yang rusak akibat terjangan banjir, kemarin (13/9).

Presiden Prabowo pun langsung menginstruksikan jajarannya, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, untuk memperhatikan kondisi warga yang terdampak.

Presiden Prabowo minta mereka segera memperbaiki rumah-rumah serta kios-kios warga terdampak banjir parah.

Beberapa area terdampak banjir yang dicek oleh Presiden Prabowo mencakup area Pasar Badung-Kumbasari.

Presiden Prabowo juga mengecek area permukiman di sekitar Pasar Badung, termasuk sempadan Tukad Badung.