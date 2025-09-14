JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Update Banjir Besar di Bali! Koster Klaim Mereda, Kunjungan Wisman Normal

Update Banjir Besar di Bali! Koster Klaim Mereda, Kunjungan Wisman Normal

Minggu, 14 September 2025 – 08:40 WIB
Update Banjir Besar di Bali! Koster Klaim Mereda, Kunjungan Wisman Normal - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat mengecek dampak banjir di Pasar Badung dan Kumbasari bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kamis (11/9) malam lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah pusat dan daerah terus mengebut penanganan banjir besar yang melanda Bali.

Sabtu (13/9) malam, Gubernur Wayan Koster menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.

Koster yang ditemui seusai rakor mengatakan banjir yang sebelumnya merendam lantai bawah Pasar Badung kini sudah tak ada.

Baca Juga:

Fokus tim SAR gabungan pada hari kelima, Minggu (14/9) hari ini adalah melakukan pembersihan sisa-sisa sampah yang terbawa oleh air sungai.

Koster optimistis dalam waktu dekat Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang diisi oleh lebih dari 400 pedagang itu dapat kembali beroperasi normal.

“Dalam beberapa hari ke depan pedagang sudah bisa mulai aktif lagi berjualan,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Koster juga mengeklaim situasi Bali sudah aman dan kondusif.

Menurut Gubernur Koster, banjir besar tidak memberi dampak pada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Gubernur Koster optimistis dalam waktu dekat Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang diisi oleh lebih dari 400 pedagang itu dapat kembali beroperasi normal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir banjir besar Bali Korban Banjir Koster gubernur koster Pasar Badung Pasar Kumbasari turis wisman

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

  2. Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam

  3. Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU