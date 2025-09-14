Update Banjir Besar di Bali! Koster Klaim Mereda, Kunjungan Wisman Normal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah pusat dan daerah terus mengebut penanganan banjir besar yang melanda Bali.

Sabtu (13/9) malam, Gubernur Wayan Koster menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.

Koster yang ditemui seusai rakor mengatakan banjir yang sebelumnya merendam lantai bawah Pasar Badung kini sudah tak ada.

Fokus tim SAR gabungan pada hari kelima, Minggu (14/9) hari ini adalah melakukan pembersihan sisa-sisa sampah yang terbawa oleh air sungai.

Koster optimistis dalam waktu dekat Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang diisi oleh lebih dari 400 pedagang itu dapat kembali beroperasi normal.

“Dalam beberapa hari ke depan pedagang sudah bisa mulai aktif lagi berjualan,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Koster juga mengeklaim situasi Bali sudah aman dan kondusif.

Menurut Gubernur Koster, banjir besar tidak memberi dampak pada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).