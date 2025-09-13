Penyebab Banjir Besar di Bali Terungkap, Menteri LH: Tutupan Hutan Sangat Kecil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di luar faktor cuaca ekstrem dan topografi, ada penyebab lain Bali diguyur hujan lebat dan memicu banjir parah di banyak titik.

Temuan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, tutupan hutan yang kurang alias minim menjadi salah satu penyebab banjir di Bali.

Menurutnya, wilayah utara Bali sampai Gunung Batur, tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari empat persen.

Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS), yang ada tutupannya kurang dari 1.200 hektare.

“Ini sangat kecil, ya pohonnya,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan pada tata ruang, terutama dari Bali bagian tengah hingga ke selatan sebagai rute aliran air sungai.

“Jadi, perlu diubah semua detail rencana lanskapnya,” katanya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq juga menyoroti isu alih fungsi lahan masif yang menyebabkan kurangnya resapan air di Bali.