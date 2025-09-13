JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Penyebab Banjir Besar di Bali Terungkap, Menteri LH: Tutupan Hutan Sangat Kecil

Penyebab Banjir Besar di Bali Terungkap, Menteri LH: Tutupan Hutan Sangat Kecil

Sabtu, 13 September 2025 – 22:09 WIB
Penyebab Banjir Besar di Bali Terungkap, Menteri LH: Tutupan Hutan Sangat Kecil - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang rumahnya kebanjiran saat banjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di luar faktor cuaca ekstrem dan topografi, ada penyebab lain Bali diguyur hujan lebat dan memicu banjir parah di banyak titik.

Temuan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, tutupan hutan yang kurang alias minim menjadi salah satu penyebab banjir di Bali.

Menurutnya, wilayah utara Bali sampai Gunung Batur, tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari empat persen.

Baca Juga:

Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS), yang ada tutupannya kurang dari 1.200 hektare.

“Ini sangat kecil, ya pohonnya,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan pada tata ruang, terutama dari Bali bagian tengah hingga ke selatan sebagai rute aliran air sungai.

Baca Juga:

“Jadi, perlu diubah semua detail rencana lanskapnya,” katanya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq juga menyoroti isu alih fungsi lahan masif yang menyebabkan kurangnya resapan air di Bali.

Temuan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, tutupan hutan yang kurang alias minim menjadi salah satu penyebab banjir di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir banjir besar Bali Korban Banjir hutan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq gunung batur DAS Tutupan Hutan pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen

  2. Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi

  3. Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU