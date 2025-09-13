Presiden Prabowo Sisir Pemukiman Korban Banjir di Denpasar Bali, Ini Janjinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto langsung ke Bali menemui korban banjir seusai lawatan kenegaraan ke Qatar, Sabtu (13/9) siang.

Presiden Prabowo menyusuri area pemukiman warga di dekat Pasar Badung, Denpasar, untuk mengecek kondisi rumah-rumah yang rusak akibat diterjang banjir pada Rabu (10/9) lalu.

Setibanya di area Pasar Badung, Presiden Prabowo menyapa sebentar pedagang dan masyarakat di sepanjang Jalan Gajah Mada, Denpasar.

Presiden Prabowo kemudian berjalan kaki menuju area pemukiman didampingi Seskab Letkol Teddy Indra Wijaja dan duduk beberapa menit untuk mendengar curhatan korban banjir.

"Habis barang-barangnya, untung nyawanya gak ikut abis.

Itu barang-barang bisa dibeli (lagi), biarin, ndak ada satu pun tersisa, kompor ndak ada habis semua dilarikan air, gak apa-apa yang penting saya selamat," kata salah seorang ibu yang menjadi korban banjir ke Presiden Prabowo dilansir dari Antara.

Korban juga bercerita dirinya diselamatkan warga lainnya saat banjir mencapai ketinggian kepala orang dewasa.

"Saya capek (berjalan, red.), kaki (sakit, red.), saya digendong, saya dibawa lari, digendong saya gak kuat jalan, stroke saya. (Biasanya, red.) saya jualan kopi, sekarang gimana modalnya sudah habis," ujarnya.