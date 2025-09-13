Ini Curhatan Korban Banjir Ni Nengah Manis ke Presiden Prabowo, Blak-blakan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto langsung ke Bali menemui korban banjir seusai lawatan ke Qatar, Sabtu (13/9) siang.

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir di Jalan Gajah Mada Gang IV, Denpasar.

Kawasan tersebut menjadi lokasi banjir terparah lantaran berdampingan langsung dengan Tukad Badung yang menjadi pemicu utama luapan air.

Kunjungan Presiden Prabowo ke rumah warga itu diikuti oleh rombongan terbatas.

Momen itu tersebut dimanfaatkan warga setempat untuk curhat ke Presiden Prabowo.

Ni Nengah Manis, 60, yang sehari-hari berjualan kopi di Pasar Badung, Denpasar, menyempatkan unek-uneknya ke sang presiden setelah menjadi korban banjir, Rabu (10/9) lalu.

“Waktu itu lari ibu, ada teman yang gendong, kena tali rafia jatuh, lagi ditarik ibu karena ibu tidak bisa berdiri, langsung naik airnya sampai Kasur.

Untung sudah lari duluan ke Banjar Gerenceng jam 4 pagi,” kata Ni Made Manis mengulang kembali dialognya dengan Presiden Prabowo, di Denpasar, Sabtu (13/9).