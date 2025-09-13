Kapolri tak Terlihat Mendampingi Prabowo ke Bali, Kepala BNPB Buka Data

bali.jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk mengecek dampak banjir besar yang terjadi di sejumlah titik di Kota Denpasar, Sabtu (13/9).

Pesawat kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu pagi.

Kedatangan Presiden Prabowo di Bali disambut oleh sejumlah pejabat yang menunggu tepat di bawah tangga pesawat di apron Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Jajaran pejabat itu, antara lain Gubernur Bali Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

Di lokasi penyambutan, tidak terlihat ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang umumnya selalu hadir bersama-sama Panglima TNI untuk menyambut dan mendampingi kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo.

Di salah satu titik banjir di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Presiden Prabowo langsung mendengar penjelasan langsung kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Letjen TNI Suharyanto memberi penjelasan soal fenomena gelombang yang memicu hujan lebat di Bali pada Selasa (9/9) dan Rabu (10/9).

“Fenomena gelombang Rossby dan Kevin ini lima tahun sampai 10 tahun sekali datang dan sekarang bergeser ke Jawa Timur hingga Jawa Barat, prediksi BMKG seperti itu,” ujar Letjen TNI Suharyanto dilansir dari Antara.