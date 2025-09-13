JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Banjir Besar di Gianyar Makan 3 Korban Jiwa, Status Darurat Bencana Berlanjut

Banjir Besar di Gianyar Makan 3 Korban Jiwa, Status Darurat Bencana Berlanjut

Sabtu, 13 September 2025 – 07:49 WIB
Banjir Besar di Gianyar Makan 3 Korban Jiwa, Status Darurat Bencana Berlanjut - JPNN.com Bali
Air bah membanjiri jalan di perbatasan Kota Denpasar - Gianyar, saat hujan lebat mengguyur Bali, Rabu (10/9) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Sekda Gianyar Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat hidrometeorologi hingga 17 September 2025.

Penetapan status ini agar penanganan lebih cepat dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang melanda wilayah Gianyar dan Bali pada 9-10 September 2025.

Baca Juga:

Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gianyar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Berdasarkan data sementara, ada 34 laporan dampak banjir dan tanah longsor serta potensi kerugian material untuk sementara diperkirakan mencapai Rp 34,4 miliar.

"Kebersamaan dan kerja cepat lintas sektor sangat penting dalam penanganan darurat," kata Sekda Gianyar Gusti Bagus Adi Widhya Utama dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, pihaknya telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana yang diharapkan mampu memberikan respons cepat dan terukur untuk meminimalisasi dampak dari bencana serta melakukan evakuasi dengan lebih cepat.

Sekda Gianyar menambahkan, setelah peristiwa banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem dalam dua hari berturut-turut itu, pihaknya berupaya mempercepat pembersihan material lumpur serta perbaikan fasilitas umum.

Sekda Gianyar Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat hidrometeorologi hingga 17 September 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir banjir besar gianyar korban jiwa Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama Status Darurat Bencana Bencana Hidrometeorologi Bali cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol

  2. Carlos Eduardo Bongkar Kunci Gawang Persija Sulit Dibobol, Bali United Harus Tahu - JPNN.com Bali

    Carlos Eduardo Bongkar Kunci Gawang Persija Sulit Dibobol, Bali United Harus Tahu

  3. Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir - JPNN.com Bali

    Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU