Update Banjir Besar di Bali! Letjen TNI Suharyanto: Masuk Tahap Rehabilitasi

Sabtu, 13 September 2025 – 07:16 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau dampak banjir besar di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, kemarin (12/9). Foto: Instagram @kodam_ix_udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan seluruh titik banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bali telah surut.

Menurutnya, fokus fokus penanganan saat ini memasuki tahap rehabilitasi serta rekonstruksi.

"Untuk banjir di Bali yang sangat masif diberitakan, sekarang dinyatakan tidak ada lagi genangan air di manapun,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dilansir dari Antara.

Letjen TNI Suharyanto mengatakan jumlah pengungsi di seluruh wilayah terdampak saat ini tersisa sebanyak 185 orang.

BNPB, kata dia, sedang berupaya membersihkan sisa material yang terbawa banjir agar para pengungsi bisa segera kembali ke rumah masing-masing.

BNPB juga memastikan tim petugas gabungan masih terus berupaya mempercepat pemulihan lingkungan dan mencukupi keperluan para penyintas.

Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian korban yang dilaporkan hilang setelah banjir.

BPBD Bali dalam laporan terakhir mengungkap masih ada lima korban banjir yang belum ditemukan setelah banjir besar menerjang, Rabu (10/9) lalu.

