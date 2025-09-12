Wapres Gibran Minta Fasilitas Pasar Badung & Kumbasari Segera Diperbaiki

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi banjir di Bali, selain mendatangi Posko Pengungsian di Tohpati dan Ubung, Denpasar.

Titik utama kunjungan Wapres Gibran adalah Pasar Badung dan Kumbasari, sentra utama pasar tradisional terbesar di Provinsi Bali.

Wapres Gibran tiba di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari sekitar pukul 11.30 WITA.

Wapres Gibran mengunjungi dua pasar itu didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Anggota DPD RI Arya Wedakarna, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Wapres Gibran tanpa canggung turun ke areal Pasar Badung untuk melihat banjir yang masih menggenang di area parkir bawah tanah.

Orang nomor dua di Republik Indonesia itu ikut turun langsung dan melihat proses penyedotan air dengan mesin pompa sambil menyapa pedagang yang belum sepenuhnya bisa berjualan seperti biasa.

Wapres Gibran dan rombongan kemudian menuju jembatan penghubung Pasar Badung dan Pasar Kumbasari untuk melihat pedagang yang sibuk memilah dagangannya yang hancur dihantam banjir bandang.

“Tadi saya sudah lihat (kondisi pasar).