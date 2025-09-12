Duka Ruth Deidree Kehilangan Ayah, Ibu & Adik saat Banjir Besar Terjang Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Raut duka terlihat di wajah Ruth Deidree Marie Korin Boelan.

Perempuan 27 tahun ini adalah anak dari pasangan suami istri (pasutri) yang hilang akibat banjir di Residence Bukit Tinggi, Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali, Rabu (10/9).

Ruth Deidree adalah anak pertama dari pasutri Rio Hatnar Boelan (56) dan Dewi Ratnawati Soenarjo (57).

Kedua orang tuanya serta adiknya Riviere Timothy George Wicaksono Boelan (23) tidak ada kabar setelah rumah mereka ambruk disapu banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Di lokasi kejadian, Ruth Deidree terlihat ditemani oleh sanak keluarga dan kerabatnya menyaksikan langsung proses pencarian ayah, ibu dan adiknya.

Dua alat berat dikerahkan untuk mencari korban.

Tim SAR gabungan dari Polres Badung, Basarnas Bali, TNI dan PMI tengah bekerja membersihkan puing-puing bangunan.

Beberapa tim juga dibagi untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi khususnya di aliran sungai sampir rumah korban.