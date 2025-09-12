JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Duka Ruth Deidree Kehilangan Ayah, Ibu & Adik saat Banjir Besar Terjang Bali

Duka Ruth Deidree Kehilangan Ayah, Ibu & Adik saat Banjir Besar Terjang Bali

Jumat, 12 September 2025 – 18:28 WIB
Duka Ruth Deidree Kehilangan Ayah, Ibu & Adik saat Banjir Besar Terjang Bali - JPNN.com Bali
Ruth Deidree Marie Korin Boelan (27), anak dari pasutri yang hilang akibat banjir di Residence Bukit Tinggi, Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali menunjukkan foto keluarganya yang hilang diduga terseret banjir, Jumat (12/9). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Raut duka terlihat di wajah Ruth Deidree Marie Korin Boelan.

Perempuan 27 tahun ini adalah anak dari pasangan suami istri (pasutri) yang hilang akibat banjir di Residence Bukit Tinggi, Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Mengwi, Badung, Bali, Rabu (10/9).

Ruth Deidree adalah anak pertama dari pasutri Rio Hatnar Boelan (56) dan Dewi Ratnawati Soenarjo (57).

Baca Juga:

Kedua orang tuanya serta adiknya Riviere Timothy George Wicaksono Boelan (23) tidak ada kabar setelah rumah mereka ambruk disapu banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Di lokasi kejadian, Ruth Deidree terlihat ditemani oleh sanak keluarga dan kerabatnya menyaksikan langsung proses pencarian ayah, ibu dan adiknya.

Dua alat berat dikerahkan untuk mencari korban.

Baca Juga:

Tim SAR gabungan dari Polres Badung, Basarnas Bali, TNI dan PMI tengah bekerja membersihkan puing-puing bangunan.

Beberapa tim juga dibagi untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi khususnya di aliran sungai sampir rumah korban.

Ruth Deidree terlihat ditemani oleh sanak keluarga dan kerabatnya menyaksikan langsung proses pencarian ayah, ibu dan adiknya yang hilang diterjang banjir
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ruth Deidree korban hilang banjir banjir besar Bali Residence Bukit Tinggi Mengwi badung polres badung tim SAR hujan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir - JPNN.com Bali

    Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir

  2. Fixed, Rizky Ridho Masih Bersama Persija, Kontrak Segera Diperpanjang - JPNN.com Bali

    Fixed, Rizky Ridho Masih Bersama Persija, Kontrak Segera Diperpanjang

  3. Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Absen? Jordi Amat–Rizky Ridho Starter - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Absen? Jordi Amat–Rizky Ridho Starter

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU