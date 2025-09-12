Pertamina Bergerak, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga bergerak cepat menyalurkan bantuan bencana banjir yang terjadi di Bali, Rabu (10/9).

Bantuan diserahkan langsung oleh Region Manager Retail Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deny Sukendar kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta.

Bantuan yang diserahkan berupa beras, minyak, susu anak, makanan siap konsumsi, air mineral, selimut, handuk, tabung gas isi serta paket makan siang.

Tidak hanya bantuan logistik, Pertamina juga secara sigap lakukan penyedotan air, pembersihan fasilitas umum dan juga memberikan bantuan alat pemotong pohon dan alat pelindung diri (APD).

Bantuan itu kemudian disalurkan setiap hari hingga Jumat (12/9) ini melalui Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai, Fuel Terminal Sanggaran, Integrated Terminal Manggis dan Sales Area Retail Bali.

Bencana banjir yang menimpa pariwisata terbaik di dunia ini bermula dari hujan deras yang terus menerus melanda Bali sejak Selasa (9/9) lalu hingga Rabu (10/9) siang.

Tersumbatnya drainase oleh sampah dan alih fungsi lahan merupakan faktor penyebab aliran ke sungai tidak lancar dan meluap memicu banjir besar.

Area Manager Communication, Relation & CSR Region Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi mengatakan timnya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk BPBD setempat dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.