Wapres Gibran Jenguk Pengungsi Banjir di Bali, Minta Tenang Sambil Janji Begini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali meninjau korban banjir, Jumat (12/9).

Ada tiga lokasi posko pengungsi yang dikunjungi Wapres Gibran Rakabuming Raka selama kunjungan kerja di Denpasar, Bali.

Wapres Gibran Rakabuming Raka didampingi Wagub Nyoman Giri Prasta, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolda Irjen Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan jajaran Forkopimda.

Kunjungan pertama adalah di Posko Pengungsian Banjar Tohpati, Denpasar Timur.

Wapres RI tiba di posko pengungsian sekitar pukul 10.00 WITA, kemudian langsung duduk bersila dan berdialog dengan para pengungsi.

Gibran juga berbincang singkat bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara serta Perbekel Kesiman Kertalangu, Denpasar Made Suena.

"Ini sedang dilakukan asesmen tingkat kerusakannya.

Yang penting bapak dan ibu tenang semua, ini akan dibantu pemerintah, kepala daerah dan Kepala BNPB," kata Wapres Gibran Rakabuming Raka dilansir dari Antara.