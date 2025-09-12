Happy Salma & TULOLA Gandeng Perajin Lokal, Gelar Pameran Perhiasan di Sanur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Founder & Creative Conceptor TULOLA Jewelry Happy Salma kembali mempersembahkan karya-karya terkini dalam pameran kolaboratif bertajuk, IDENTITAS, di Sanur, Denpasar, Kamis (11/9).

Happy Salma menggandeng sejumlah seniman perak asal Desa Taro, Gianyar, Bali pada perayaan Kawan Nusantara ini.

“Bagi saya pribadi dan TULOLA, Bali adalah rumah, tanah yang menumbuhkan, mengilhami, sekaligus menjadi sumber nilai yang kami bawa dalam karya.

Oleh karena itu, sangat penting menghadirkan Kawan Nusantara di Bali, agar masyarakat Bali juga dapat merasakan, menyaksikan, dan ikut merayakan karya-karya ini di tempat asal inspirasi kami,” ujar Happy Salma.

TULOLA menghadirkan 12 art-wear berupa tas (bags) dengan edisi terbatas melalui sinergi kreatif bersama seniman lintas bidang.

Seperti: Garden of Solo by Didit Hediprasetyo yang menghadirkan karya busana yang memadukan nilai tradisional dan pendekatan kontemporer.

Kemudian sutradara Garin Nugroho melalui medium film pendeknya “Kegelisahan Sinta” berdurasi 8 menit menggambarkan perjalanan batin menemukan jati diri.

Ada juga arsitek Trianzani Sulshi yang mengekspresikan keterkaitan antara identitas personal dan ruang di sekitarnya.