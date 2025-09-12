JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: 5 Kabupaten & Kota Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: 5 Kabupaten & Kota Terdampak

Jumat, 12 September 2025 – 09:08 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: 5 Kabupaten & Kota Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN sedang mengecek meteran listrik. Foto: PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Jumat hari ini (12/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pem

eliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Baca Juga:

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Jumat hari ini (12/9):

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir - JPNN.com Bali

    Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir

  2. Fixed, Rizky Ridho Masih Bersama Persija, Kontrak Segera Diperpanjang - JPNN.com Bali

    Fixed, Rizky Ridho Masih Bersama Persija, Kontrak Segera Diperpanjang

  3. Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Absen? Jordi Amat–Rizky Ridho Starter - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Absen? Jordi Amat–Rizky Ridho Starter

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU