JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Program Jaga Desa Hadir di Bali, Solusi Murah & Cepat Mengakhiri Perkara

Program Jaga Desa Hadir di Bali, Solusi Murah & Cepat Mengakhiri Perkara

Kamis, 11 September 2025 – 22:51 WIB
Program Jaga Desa Hadir di Bali, Solusi Murah & Cepat Mengakhiri Perkara - JPNN.com Bali
Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan di Bali, pada Kamis (11/9). Peresmian program baru di Kejati Bali ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati dan Wali Kota dengan Kepala Kejari di Provinsi Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan di Bali, pada Kamis (11/9).

Peresmian program baru di Kejati Bali ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati dan Wali Kota dengan Kepala Kejari di Provinsi Bali.

Kajati Bali Ketut Sumedana mengatakan, peluncuran program Jaga Desa sangat penting dan strategis karena bisa membantu penyelesaian perkara dengan cepat.

Baca Juga:

Program ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT.

Dalam implementasinya, program Jaga Desa ini memiliki aplikasi untuk mengawasi dana desa.

“Jadi, jangan macam – macam menggunakan dana desa,” ujar Kajati Bali Ketut Sumedana.

Baca Juga:

Oleh karena itu, diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajati Ketut Sumedana juga menyadari di Bali masih ada banyak konflik adat yang tidak terselesaikan.

Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan di Kejati Bali, Kamis (11/9). Program ini dirilis untuk membantu penyelesaian perkara di tingkat desa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Program Jaga Desa dana desa kejati bali pemprov bali Kajati Bali Ketut Sumedana Koster gubernur koster Bale Kertha Adhyaksa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Terusir dari JIS Setelah Lawan Bali United, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Terusir dari JIS Setelah Lawan Bali United, Mauricio Souza Blak-blakan

  2. Jo Jansen Senang Kondisi Tim Membaik, Laga Terakhir Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Senang Kondisi Tim Membaik, Laga Terakhir Jadi Kunci

  3. Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo - JPNN.com Bali

    Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU