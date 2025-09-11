Ini Identitas 5 Korban Tewas Banjir Besar di Bali yang Ditemukan Hari Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan melakukan pencarian korban banjir besar yang melanda Bali sejak dua hari terakhir membuahkan hasil.

Operasi SAR besar-besaran yang dikoordinir BNPB, Kamis (11/9) berhasil menemukan lima korban di Muara Tukad Badung, tepatnya areal Bendungan Wilayah Sungai Bali Penida.

Empat korban ditemukan Kamis pagi dan semuanya berjenis kelamin perempuan.

Satu korban lagi ditemukan Kamis sore dan berjenis kelamin laki-laki.

“Lima jenazah yang berhasil dievakuasi hari ini, tiga di antaranya korban yang dilaporkan, sementara yang dua tidak dilaporkan,” ujar Kasi Operasi dan Kesiapsiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Wayan Juni Antara, Kamis (11/9).

Tiga jenazah yang dilaporkan, yakni Tasnim (53), Ni Ketut Merta (63) dan Farwa Husein (32).

Dua jenazah yang tidak dilaporkan, yakni Ni Wayan Werni, 58 dan Ni Nyoman Sari, 70.

“Korban meninggal yang berhasil dievakuasi hari ini berjumlah lima orang, tiga lagi masih dalam pencarian,” katanya.