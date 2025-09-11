5 Korban Banjir Besar Ditemukan Tewas di Muara Tukad Badung, 3 Masih Hilang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya tim SAR gabungan mencari korban banjir besar yang melanda Bali sejak dua hari terakhir membuahkan hasil.

Operasi SAR besar-besaran yang dikoordinir BNPB, Kamis (11/9) berhasil menemukan lima korban di Muara Tukad Badung, tepatnya areal Bendungan Wilayah Sungai Bali Penida.

“Hari kedua operasi SAR, upaya pencarian difokuskan di sepanjang titik awal kejadian hingga muara Waduk Tukad Badung.

Untuk area Pasar Badung Kumbasari sudah dicover oleh unsur SAR lainnya,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Kamis (11/9).

Penemuan jenazah pertama terjadi pada pukul 07.59 WITA.

Tim SAR yang ada di lokasi pencarian menerima informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan dua jenazah di rawa-rawa muara Waduk Tukad Badung.

Tim SAR langsung bergerak ke tempat penemuan.

Ketika tim SAR melakukan evakuasi, kembali terlihat satu jenazah.