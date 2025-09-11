JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Setelah Banjir Besar, PLN Mohon Maaf

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Setelah Banjir Besar, PLN Mohon Maaf

Kamis, 11 September 2025 – 10:52 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Setelah Banjir Besar, PLN Mohon Maaf - JPNN.com Bali
Petugas PT PLN (Persero) memperbaiki jaringan listrik yang terganggu akibat cuaca buruk. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (11/9) terjadi di sejumlah titik setelah terjadi hujan besar di Provinsi Bali dalam dua hari terakhir.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pem

eliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Baca Juga:

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (11/9):

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Bali banjir PLN PT PLN Persero PLN UID Bali hujan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo - JPNN.com Bali

    Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo

  2. Jo Jansen Membedah Statistik 2 Pemain Asing Bali United, Bagus, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Membedah Statistik 2 Pemain Asing Bali United, Bagus, tetapi

  3. Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali - JPNN.com Bali

    Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU