Koster Turun Gunung, Pimpin Penyedotan Air di Basement Pasar Badung

Kamis, 11 September 2025 – 10:33 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster mengkoordinir langsung proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak seperti Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengkoordinir langsung proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak seperti Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Jalan Gajah Mada dan sekitarnya.

Koster hadir mendukung penuh petugas gabungan dari TNI, Polri, Pemkot Denpasar dan Basarnas untuk memastikan keselamatan warga.

Koster memimpin langsung teknis penyedotan air yang terus dilakukan guna menyurutkan genangan air di seputaran Pasar Badung.

Ia didampingi Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana.

Koster ingin memastikan proses penyedotan air berlangsung maksimal. Petugas BPBD terus dimotivasi tiada henti dalam mengoperasikan mesin penyedot air di sejumlah titik di pasar.

Petugas juga melakukan evakuasi barang-barang dagangan dan warga yang terdampak ke lokasi aman dari genangan air.

Koster dan jajaran juga langsung melihat tanggul barat Pasar Kumbasari dilaporkan jebol akibat derasnya arus tukad Badung.

Hal ini termasuk penyebab air masuk dan menghentikan aktivitas pasar.

Gubernur Bali Wayan Koster mengkoordinir langsung proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak seperti Pasar Badung, Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada
